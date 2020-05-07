Tolgay Arslan: "Deplasman maçları zor olacak" - Son Dakika
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Tolgay Arslan: "Deplasman maçları zor olacak"

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, ligler başladıktan sonra oynanacak müsabakalarla ilgili, "Deplasman maçlarına gidince buradan otobüsle uçağa gideceksin.

Tolgay Arslan:

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, ligler başladıktan sonra oynanacak müsabakalarla ilgili, "Deplasman maçlarına gidince buradan otobüsle uçağa gideceksin. Uçakla deplasmana gideceksin. Orada tekrar otobüse binerek otele gideceksin. Normal bir futbol ortamı olmaz. Deplasman maçları daha da zor olacak" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, korona virüs dönemiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, korona virüs nedeniyle evde yapılan bireysel antrenmanların farklı bir tecrübe olduğunu ifade ederek, "Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aynı şekilde futbol dünyasını da etkiledi. Futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle 7/24 beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 6-7 haftalık bir zaman diliminde tatilimizi yapıyoruz, yurt dışında yaşayan ailemizi görüyoruz. Aile olarak güzel bir süreçti. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi. Sağ olsun Fatih hocamız ile bütün fitness ve sağlık ekibi elinden geleni yaptı. Evlerimize bisiklet, koşu bandı gönderdiler. Zoom uygulamasıyla haftada 4 gün çalıştık. Bunun dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Bu süreçte bahçeme suni çim de yaptırdım. Tabii hiçbir çalışma sahadaki topla çalışmaya benzemez. Onu ilk gün görmüş olduk. Açıkçası ben de yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte hazırlanmamız gerekiyor. Ben son maçları hem bir turnuva gibi hem de önümüzdeki seneye daha hazır olabilmek için önemli görüyorum. Sezon bittiğinde tatilimiz çok olmayacak. O yüzden bence bu dönemi iyi kullanalım ve hem bu son maçlara hem de yeni sezona iyi hazırlanalım" şeklinde konuştu.

"KALAN MAÇLARIMIZI İNŞALLAH İYİ BİTİRİRİZ"

Tolgay, bu dönemde evde yapılan bireysel antrenmanların aile ortamını sağlamaya olumlu katkı sağladığının altını çizerek, "Evde çalışıyor olmak çok değişikti. Bizim için güzel de bir ortamdı. Antrenmanlarımıza zaman zaman çocuklarımız da katıldı. Herkesin çocuğunu gördük ve güzel bir aile ortamı oldu. Bence bu dönem de bizi çok yakınlaştırdı. Birbirimize çok dikkat ettik. Daha güzel bir aile ortamı oldu. Herkes birbirine sahip çıktı. Hocalarımız, fitness ekibi, Emre ağabey (Belözoğlu) her şeye dikkat ettiler. İnşallah kalan maçlarımızı da iyi bitiririz, kupayla bitiririz. Bu süreç önümüzdeki sezona da hazırlanmak için önemli. Seneye de inşallah iyi başlarız" açıklamasını yaptı.

"ÇOK ZOR BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Uzun zaman sonra sahaya geri dönüp çalışmaya başlamanın kendileri için zor olabileceğine değinen Tolgay Arslan, "Bence çok zor bir başlangıç olacak. Zaten sezona başlarken gerçekleştirdiğimiz kamp gibi yani koşularla başladık. Testlerimiz de yapıldı. Açıkçası nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Çok ilginç maçlar olacak. Çok sürprizler çıkabilir. Ama en önemlisi herkese sağlıklı olsun ve öyle kalsın. ve her şeyin hayırlısı vardı. Bu süreçte bu kadar zamanı aileyle geçirdik, o da güzel bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu.

"SARILMAK, ŞAKALAŞMAK İSTİYORUZ AMA KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Tolgay, çalışmaya başladıkları günlerde uygulamaları gereken kurallar hakkında da konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Herkes için yeni bir durum. Tesise rahatça giremiyorsun. Duşunu alamıyorsun. Hemen arabaya binip evine gidiyorsun. Açıkçası 6-7 hafta evden de çalıştık ama o da bir yere kadar. Ben her zaman sahada çalışmayı tercih ederim. Kurallara uymak istiyoruz ama bizim için de zor. Sarılmak da istiyoruz. Şakalaşmak da istiyoruz ama kurallara uymak zorundayız."

"DEPLASMAN MAÇLARI ZOR OLACAK"

Bundan sonraki süreçte normal bir futbol ortamı olamayacağını vurgulayan Tolgay Arslan, "En önemlisi taraftar olmadan oynayacağız. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda taraftarsız olmak da hiç aklıma gelmiyor. Futbolda taraftarın olmaması büyük eksiklik. Bizim işimiz futbol oynamak. Kuralları başka insanlar veriyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Çok ilginç olacak. Deplasman maçlarına gidince buradan otobüsle uçağa gideceksin. Uçakla deplasmana gideceksin. Orada tekrar otobüse binerek otele gideceksin. Normal bir futbol ortamı olmaz. Her şeyden önce taraftarsız olacak. Deplasman maçları daha da zor olacak. Ama bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Futbol dünyası etkilendi ama bunun dışında da birçok insan salgından etkilendi. Bu da beni üzdü. Sokaklar boş, restoranlar boş, insanlar işe gidemiyor, para kazanamıyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Futbol dünyası başka. Hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Sadece futbolcular değil; tüm ülke böyle olmalı. Herkes birbirine yardımcı olsun. Bu süreci iyi atlatalım. Güçlü ve güzel bir ülkeyiz. Her şeyde bir hayır vardır. İnşallah bu süreci atlatarak güzel günlerimize döneceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Koronavirüs, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:30 Kaynak: İHA


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