Tolgay Arslan Fenerbahçe'de
39 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü
, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.
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-Tolgay Arslan için hazırlanan video - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:41 Kaynak: DHA
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