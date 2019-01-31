Son Dakika Haberleri: Tolgay Arslan Fenerbahçe'de

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de

39 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de, System.String[]


 

Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.  Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tolgay Arslan için hazırlanan video - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:41 Kaynak: DHA

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Tolgay Arslan Transferini Resmen Açıkladı Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım

Evkur Yeni Malatyaspor Aboubakar Kamara ile Sözleşme İmzaladı Erzurumspor'da Auremir ile Yollar Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tolgay Arslan Fenerbahçe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]