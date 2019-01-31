Son Dakika Haberleri: Tolgay Arslan Fenerbahçe Formasını Giydi

Tolgay Arslan Fenerbahçe Formasını Giydi

34 dakika önce

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi.

Tolgay Arslan Fenerbahçe Formasını Giydi, System.String[]
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Bu sezon Beşiktaş forması ile 16 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 1 gollük katkı sağlamıştı. Transferin sarı-lacivertli kulüp tarafından önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Güncel
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