Tolgay Arslan: "Fenerbahçe inşallah sezonu kupayla bitirecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tolgay Arslan: 'Fenerbahçe inşallah sezonu kupayla bitirecek' - Son Dakika Spor

Tolgay Arslan: "Fenerbahçe inşallah sezonu kupayla bitirecek"

6 saat önce

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, hem Dünya hem de ülke olarak çok farklı bir dönemden geçtiklerini dile getirirken; ligin son haftalarında ise sürprizlerin yaşanabileceğini de söyledi.

Tolgay Arslan:

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, hem Dünya hem de ülke olarak çok farklı bir dönemden geçtiklerini dile getirirken; ligin son haftalarında ise sürprizlerin yaşanabileceğini de söyledi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarına ara verildiği dönemde çalışmalarını evde sürdüren futbolcular için bu sürecin çok farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Tolgay Arslan, "Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aynı şekilde futbol dünyasını da etkiledi. Futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle 7/24 beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 6-7 haftalık bir zaman diliminde tatilimizi yapıyoruz, yurt dışında yaşayan ailemizi görüyoruz. Aile olarak güzel bir süreçti. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi. Sağ olsun Fatih hocamız ile bütün fitness ve sağlık ekibi elinden geleni yaptı. Evlerimize bisiklet, koşu bandı gönderdiler. Zoom uygulamasıyla haftada 4 gün çalıştık. Bunun dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Bu süreçte bahçeme suni çim de yaptırdım. Tabii hiçbir çalışma sahadaki topla çalışmaya benzemez. Onu ilk gün görmüş olduk. Açıkçası ben de yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte hazırlanmamız gerekiyor. Ben son maçları hem bir turnuva gibi hem de önümüzdeki seneye daha hazır olabilmek için önemli görüyorum. Sezon bittiğinde tatilimiz çok olmayacak. O yüzden bence bu dönemi iyi kullanalım ve hem bu son maçlara hem de yeni sezona iyi hazırlanalım." dedi.


'BİZİM İÇİN GÜZEL DE BİR ORTAMDI'


Koronavirüs salgını nedeniyle evde gerçekleştirilen antrenmanların takımdaki aile ortamına doğrudan katkı sağladığına da dikkat çeken Tolgay Arslan, "Evde çalışıyor olmak çok değişikti. Bizim için güzel de bir ortamdı. Antrenmanlarımıza zaman zaman çocuklarımız da katıldı. Herkesin çocuğunu gördük ve güzel bir aile ortamı oldu. Bence bu dönem de bizi çok yakınlaştırdı. Birbirimize çok dikkat ettik. Daha güzel bir aile ortamı oldu. Herkes birbirine sahip çıktı. Hocalarımız, fitness ekibi, Emre ağabey (Belözoğlu) her şeye dikkat ettiler. İnşallah kalan maçlarımızı da iyi bitiririz, kupayla bitiririz. Bu süreç önümüzdeki sezona da hazırlanmak için önemli. Seneye de inşallah iyi başlarız." şeklinde konuştu.


'EVDE ÇALIŞMAYA BENZEMEZ'


Tolgay Arslan: "Antrenmanlara başladığımız günün akşamı eve gittim ve eşime, 'bugün çocuklar sende kalsın, bana hiç dokunmayın' demiştim. Yani o kadar zorladı ki beni, ki bu süreçte evden özel çalışmalarım da olmuştu ama hiçbir çalışma sahadaki çalışmaya benzemez. O yüzden bence çok zor bir başlangıç olacak. Zaten sezona başlarken gerçekleştirdiğimiz kamp gibi yani koşularla başladık. Testlerimiz de yapıldı. Açıkçası nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Çok ilginç maçlar olacak. Çok sürprizler çıkabilir. Ama en önemlisi herkese sağlıklı olsun ve öyle kalsın. ve her şeyin hayırlısı vardı. Bu süreçte bu kadar zamanı aileyle geçirdik, o da güzel bir şeydi."


Kendileri için uygulanan talimatları değerlendiren Tolgay, "Herkes için yeni bir durum. Tesise rahatça giremiyorsun. Duşunu alamıyorsun. Hemen arabaya binip evine gidiyorsun. Açıkçası 6-7 hafta evden de çalıştık ama o da bir yere kadar. Ben her zaman sahada çalışmayı tercih ederim. Kurallara uymak istiyoruz ama bizim için de zor. Sarılmak da istiyoruz. Şakalaşmak da istiyoruz ama kurallara uymak zorundayız." şeklinde konuştu.


'TARAFTARSIZ OLMAK DA HİÇ AKLIMA GELMİYOR'


Bundan sonraki süreçte normal bir futbol ortamı olamayacağını vurgulayan Tolgay Arslan, "En önemlisi taraftar olmadan oynayacağız. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda taraftarsız olmak da hiç aklıma gelmiyor. Futbolda taraftarın olmaması büyük eksiklik. Bizim işimiz futbol oynamak. Kuralları başka insanlar veriyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Çok ilginç olacak. Deplasman maçlarına gidince buradan otobüsle uçağa gideceksin. Uçakla deplasmana gideceksin. Orada tekrar otobüse binerek otele gideceksin. Normal bir futbol ortamı olmaz. Her şeyden önce taraftarsız olacak. Deplasman maçları daha da zor olacak. Ama bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Futbol dünyası etkilendi ama bunun dışında da birçok insan salgından etkilendi. Bu da beni üzdü. Sokaklar boş, restoranlar boş, insanlar işe gidemiyor, para kazanamıyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Futbol dünyası başka. Hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Sadece futbolcular değil; tüm ülke böyle olmalı. Herkes birbirine yardımcı olsun. Bu süreci iyi atlatalım. Güçlü ve güzel bir ülkeyiz. Her şeyde bir hayır vardır. İnşallah bu süreci atlatarak güzel günlerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:33 

YORUMLAR

Son Dakika

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı         
00:44
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı         
00:27
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi         
00:22
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:04
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı         
23:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün         
23:48
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak         
23:48
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı         
23:46
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 01:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tolgay Arslan: "Fenerbahçe inşallah sezonu kupayla bitirecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]