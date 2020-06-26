Tolgay Arslan: "Haberleri görünce güldüm" - Son Dakika

Tolgay Arslan: "Haberleri görünce güldüm"

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, kendisiyle alakalı çıkan alacakları için FIFA'ya başvurdu haberleri için, "Sabah haberi görünce açıkçası güldüm. Önümüzde daha 6 maç var. İnşallah bu 6 maçı en iyi şekilde geçeriz" diye konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, kendisiyle alakalı çıkan alacakları için FIFA'ya başvurdu haberleri için, "Sabah haberi görünce açıkçası güldüm. Önümüzde daha 6 maç var. İnşallah bu 6 maçı en iyi şekilde geçeriz" diye konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Kendisi ile alakalı alacakları için FIFA'ya başvurduğuna yönelik çıkan haberlere cevap veren Arslan, "Öncelikle benim böyle bir düşüncem yok. Bu sene zor bir süreçten geçiyoruz. Hem performans olarak hem de bu hastalıktan dolayı. Dediğim gibi böyle bir düşüncem yok. Sabah haberi görünce açıkçası güldüm. Önümüzde daha 6 maç var. İnşallah bu 6 maçı en iyi şekilde geçeriz. Bu sene taraftarımızı mutlu edemedik ama bu 6 haftada alacağımız güzel sonuçlarla çok az da olsa güzel bir iz bırakırız diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapağız. Instagram'da da paylaştım. Ben zaten Türk oyuncu olarak FIFA'ya başvuru yapamıyorum. Benim onlara söyleyeceğim şey bunları iyi araştırsınlar. Yalan haber yapmak istiyorlarsa da içerisinde az doğru olsun, komik olmasın. Ama ben az önce de ifade ettiğim gibi maçlara odaklanmaya çalışıyorum. İnşallah 6 maçtan da güzel sonuçlarla ayrılırız" dedi. - İSTANBUL

Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tolgay Arslan: 'Haberleri görünce güldüm' - Son Dakika Spor
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