Tolgay Arslan Resmen Fenerbahçe'de
59 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü
, Beşiktaş
'tan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Tolgay ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3,5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a 'Fenerbahçe'ye hoş geldin.' diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: AA
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