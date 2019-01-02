Son Dakika Haberleri: Tolgay, Tolga, Töre ve Love Kamp Kadrosuna Alınmadı

Tolgay, Tolga, Töre ve Love Kamp Kadrosuna Alınmadı

1 saat önce

Ligin ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta 32 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Tolgay, Tolga, Töre ve Love Kamp Kadrosuna Alınmadı, System.String[]
Ligin ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ta 32 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Love kamp kadrosuna dahil edilmedi. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına 3 - 14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Vagner Love kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılarda Antalya kampına dahil edilen isimler şu şekilde:

"Adem Ljalic, Adriano, Alpay Çelebi, Atiba, Caner Erkin, Larin, Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seylığlı, Lens, Kayra Yılmaz, Karius, Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Rıdcan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran"

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Spor
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