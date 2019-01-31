Tolgay ve Serdar Aziz, Fenerbahçe ile İlk İdmanına Çıktı
52 dakika önce
Fenerbahçe, Göztepe ile yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlarken; yeni transferler Serdar Aziz ile Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe
, Göztepe ile yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlarken; yeni transferler Serdar Aziz
ile Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takım arkadaşlarıyla tanışarak antrenmana katıldı. Bu idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi. Öte yandan taraftarlar desteklerini göstermek için Can Bartu
Tesisleri'nde geldi. Ayrıca tesislerimizde bulunan yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da antrenmanın bir bölümünü izledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:31 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Tolgay Arslan Transferini Resmen Açıkladı
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım
Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Kadrosuna Kattı
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var