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Tollu, cami inşaatını inceledi

1 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Koyuncu Cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Tollu, cami inşaatını inceledi, System.String[]

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Koyuncu Cami inşaatında incelemelerde bulundu.


Erdemli Belediyesi uzun yıllardır sürdürdüğü ilçe camilerinin temizlenmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, boya, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi çalışmaları kapsamında birçok ibadethaneye destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Koyuncu Mahallesi'nde yapımı süren camiyi MHP ve AK Parti ilçe başkanları, meclis üyeleri ve dernek başkanı ile birlikte ziyaret eden Başkan Tollu, ilçenin Büyükşehir Yasası ile sınırlarına ve nüfusuna bağlı olarak cami sayısında da artış olmasına rağmen, aksaklığa mahal vermeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tollu, "Bu çalışmalar belediyenin görevleri arasında bulunmasa da bizler milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlçede bulunan Kur'an kurslarına, sağlık kurumlarına ve okullara da aynı hizmeti yapıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını beklentimiz olmaksızın, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın tüm sosyal yaşam alanlarını, tüm manevi değerlerini koruyarak oluşturuyor ve yeniliyoruz" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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