Son Dakika Haberleri: Tollu'dan AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Topçu'ya Ziyaret

Tollu'dan AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Topçu'ya Ziyaret

1 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeniden AK Parti ilçe başkanlığına atanan Mehmet Topçu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tollu'dan AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Topçu'ya Ziyaret, System.String[]
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeniden AK Parti ilçe başkanlığına atanan Mehmet Topçu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tollu, ziyarette yaptığı konuşmada, belediyeye siyaseti ve ayrımcılığı kesinlikle sokmadıklarını belirtti.

Bu seçimde ittifakın olacağını aktaran Tollu, "Bu iller arasında Mersin de var. Hepimiz iyi bilmekteyiz ki teşkilatlarımız ne derse onları yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ülke bekası adına birlikte hareket edildi, bundan sonra da aynı hareketi yapacağız. Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Topçu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel seçimlerde ittifak çalışması yapacaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Mersin, Mükerrem Tollu, Mehmet Topçu, Erdemli, Güncel
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