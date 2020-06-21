Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı - Son Dakika

Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda ev sahibi olan ve belediyenin kefil olduğu 80 kişinin neredeyse 10 yıldır taksitlerini ödemediğini belirterek, bu kişilere tebligat gönderilerek son kez uyarı yaptıklarını söyledi.

Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı, System.String[]

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda ev sahibi olan ve belediyenin kefil olduğu 80 kişinin neredeyse 10 yıldır taksitlerini ödemediğini belirterek, bu kişilere tebligat gönderilerek son kez uyarı yaptıklarını söyledi. Tollu, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2005 yılındaki protokolle, Erdemli Belediyesi'nin vatandaşlara kefil olduğunu, vatandaşların ödemediği taksitleri belediyenin ödediğini ifade eden Tollu, 250 lira ile 500 lira arasındaki taksitleri 10 yıldır hiç ödemeyenlerin olduğunu kaydetti. Tollu, "İlçede 2005 yılında gecekondu dönüşümü adı altında, gecekonduda oturan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha nitelikli, daha güzel bir konutta ikamet etmelerini sağlayacak bir proje başlatılıyor. Projenin başlangıç safhası 2005 yılı, 2008 yılında bitiriliyor. 2008 yılında gecekonduda oturan vatandaşlarımızın tamamı, bu konutlarda ikamet etmeye başlıyorlar. Burada vatandaşların kefaletini belediye üstleniyor. 400 vatandaşımızdan 320 tanesi borçlarını düzenli olarak ödüyorlar. Fakat 80 insanımız, orada ikamet eden vatandaşlarımız, neredeyse evlerine girdikten bu yana beş kuruş para ödemediler" dedi.

Sayıştay kararı var

Bu konudaki Sayıştay denetimlerinde kararın net olduğunu açıklayan Tollu, "Vatandaşlarımızı zaman zaman aydınlattık, toplantılar yaptık. 10 yıldır borcunu ödemeyen 17 kişi var. Hiç ödemeyen 17 kişi. 5 yıldır ödemeyen 22 kişi var. 3 yıldır ödemeyen 9 kişi var. 7 ay ile 35 ay arasında ödemeyen 32 kişi var. Dolayısıyla 80 kişiden ciddi bir alacak söz konusu. Tabi burada bu bedel, 2 milyon liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bedel, kefil olduğu için Erdemli Belediyesi'nden tahsil ediliyor. Sayıştay denetiminde, bu işin tahsil edilmesi gerektiği, tahsil edilmediği takdirde, kişi borcu olarak bizlere rücu edeceği belirtiliyor. Milletin parasını tahsil etmekle görevliyiz. Erdemli Belediyesi'nin bürokratları düğmeye bastılar, vatandaşlarımıza tebligat gönderdiler. 15 gün içerisinde borçlarını ödemezlerse biz mecburen, kanuni zorunluluktan dolayı bu evleri boşaltmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"İstismara açık bir konu"

Ödemelerini düzenli yapan vatandaşların da serzenişte bulunduğunu belirten Tollu, ödemelerini yapmayanların son şansı olduğunu vurguladı. Tollu, "Tabi bu istismara açık bir konu. 'Belediye bizi dışarı attı' diyecekler, karalama kampanyası yapacaklar. Burada bir ikilem söz konusu. 320 tane insanımız, her ay düzenli parasını ödüyor. Doğal olarak vatandaş bize gelip serzenişte bulunuyor. 'Arkadaş biz paramızı ödüyoruz. Onlardan neden tahsil etmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Şu anda vatandaşlarımızın orada aylık ödemekle yükümlü oldukları para miktarı, 250 TL ile 400 TL arasında. Yani şu anda Erdemli'de 800 lira ile 2000 lira arasında konut kirası söz konusu. Dolayısıyla mal sahibi olmaları adına, kendilerinin ödemeleri gereken 500 TL parayı ödemekten imtina ediyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Sayıştay, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı - Son Dakika

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