Son Dakika Haberleri: Tollu: "Eğitime Yapılan Yatırımlarla Kaliteli İnsanlar Yetiştirmek İstiyoruz"

Tollu: "Eğitime Yapılan Yatırımlarla Kaliteli İnsanlar Yetiştirmek İstiyoruz"

9 dakika önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyecilik anlayışının yalnızca yol ve alt yapı çalışması olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Biz eğitime yaptığımız yatırımlarla kaliteli insanlar yetiştirmek istiyoruz.

Tollu:
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyecilik anlayışının yalnızca yol ve alt yapı çalışması olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Biz eğitime yaptığımız yatırımlarla kaliteli insanlar yetiştirmek istiyoruz. Dershanelerden, kreşlerden olumlu dönüşler aldık" dedi.

Tollu, bu yıl ilki gerçekleştirilen Erdemli Belediyesi 1. Kitap Günleri'ni ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Tollu, Erdemli'de bulunan dershane, kreş ve öğrencilere yapılan yatırımlardan bahsetti. Belediyeciliğin yalnızca yol, alt yapı çalışmasından ibaret olmadığını kaydeden Tollu, "Biz eğitime yaptığımız yatırımlarla kaliteli insanlar yetiştirmek istiyoruz. Dershanelerden, kreşlerden olumlu dönüşler aldık. Tek bir insana bile bir şekilde elimizin uzanabilmesi bizi mutlu ediyor. Önemli olan maddiyat değil, manevi duygular bize yeterli" ifadelerini kullardı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Behzat Eğilmez ise Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak milli ve manevi değerlerin ön planda tutulduğu kitapları seçip, öğrencilere bin adet kitap dağıtılacağını söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Erdemli, Güncel
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