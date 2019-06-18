Son Dakika Haberleri: Tollu: "Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Tollu: "Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz"

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, doğa dostu bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Tollu:
MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, doğa dostu bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Erdemli Belediyesi, sağlık kurallarına uygun bir ilçe inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığının korunması noktasında geçtiğimiz günlerde ilçede konteyner temizliklerini, değişimlerini ve sokakların temizliği gerçekleştiren belediye ekipleri, Balık Pazarı etrafına da çöp konteynerleri yerleştirdi. Böylece hem görüntü hem koku hem de sağlık kurallarına uygun bir yaşam alanı oluşturuldu.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, doğa dostu bir anlayışla hareket ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Tollu, "Temel sorunlarını yüzde 95 oranında çözdüğümüz Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. 2014 yılında yaşadığımız nüfus artışı ve coğrafya genişlemesine rağmen her sokağımızda ve her caddemizde ekiplerimizin çalışma yürüttüğünü görmeniz mümkün. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler de çalışma aşkımızı perçinliyor. Amacımız, kendi memleketimize, kendi insanımıza hizmetlerin en iyisini yapmak, ülkemizin gelişimine katkı sunmak. Bu yüzden Limon Çiçeği gibi sosyal sorumluluk projeleri, Medya Günleri, tiyatro festivalleri gibi kültürel etkinlikler, kurs merkezlerimiz gibi eğitime destek yaşam alanları oluşturduk. Bugün daha modern bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğimizin sözünü, gönül rahatlığı ile verebilirim" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
erdemli belediyesi, dost, belediye başkanı tollu, erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tollu: "Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]