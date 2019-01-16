Tollu: "Erdemli'yi Sanatın Merkezi Haline Getirdik"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptıkları çalışmalarla ilçeyi sanatın merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptıkları çalışmalarla ilçeyi sanatın merkezi haline getirdiklerini söyledi.



Başkan Tollu, Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu sanatçıları ile bir araya geldi. Sadece alt yapı ve mimari değil, sanata da her zaman önem veren bir belediye olma yolunda ilerlediklerini belirten Tollu, "Sanata duyulan önem ve saygıyla yola çıktık. Erdemli sanatın şehri olacaksa bunu hep birlikte yapacağız. Bugüne kadar sanattan hiç nasibini almamış bir kenti sanatın merkezi haline getirdik" dedi.



Müzik, tiyatro, resim gibi farklı sanat dallarında açılacak olan kurslar sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, topluma daha yararlı bireyler olması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tollu, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Sanatla büyüyen çocuklar, toplumun gelişmesi için önemli bir rol oynar. Erdemli'yi ve ülkemizi daha ileriye götürmek için sanata her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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