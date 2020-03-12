Tollu: "Her mahallemizde hizmetimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tollu: 'Her mahallemizde hizmetimiz var' - Son Dakika

Tollu: "Her mahallemizde hizmetimiz var"

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, okul, cami, Kur'an kursları, sağlık kuruluşlarına yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor.

Tollu:

Erdemli Belediyesi, okul, cami, Kur'an kursları, sağlık kuruluşlarına yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor.


Erdemli Belediyesi, okullara, camilere, Kur'an kurslarına, sağlık kurumlarına yönelik verdiği destek hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Ekipler, Kayacı Mahalle Camii'nin bakım onarım ve boya işlerini gerçekleştirdi. İhtiyacını belediyeye bildiren camilere anında hizmet götürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Biz görevde olduğumuz sürece milli ve manevi eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi.


Mahallelerde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılan yatırımları en önemli hizmetler olarak gördüklerinin altını çizen Tollu, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ve insana dokunduklarını söyledi. "Her mahallemizde hizmetimiz var" vurgusu yapan Tollu, "Bizleri bir arada tutan en önemli değerlerden biri maneviyattır. Bizler bunun bilinciyle çalışıyor ve hizmet üretme noktasında maneviyatımızı önemsiyoruz. Bu vesile ile camilerimizin bakım onarım ve peyzaj düzenlemeleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her mahallemizde yeni bir hizmetin imzasını atıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği arkamızda olduğu müddetçe bizler de hizmetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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