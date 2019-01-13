Son Dakika Haberleri: Tollu: "Hizmet Kervanı Devam Ediyor"

Tollu: "Hizmet Kervanı Devam Ediyor"

1 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her zaman verilebilecek bir hizmetin olduğunu belirterek, ilçedeki hizmet kervanının devam ettiğini söyledi.

Tollu:
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her zaman verilebilecek bir hizmetin olduğunu belirterek, ilçedeki hizmet kervanının devam ettiğini söyledi.

Tollu, Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıyer Mahallesi'nde eksik kalan yol ve parke çalışmalarını soran vatandaşlara ocak ayı içerisinde bu eksikliklerin giderileceği sözünü veren Tollu, " Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim kadar hizmet veren bir belediye yok. Hizmet bitti denilemez, hizmet kervanı devam ediyor. Her zaman vatandaşa verebileceğimiz bir hizmet vardır" dedi.

Ziyaretlerini Karayakup Mahallesi ile sürdüren Tollu, "Son 5 yılda Erdemli'nin her köşesine yaptığımız yatırımlar ortada. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köylere hizmet götürüp, kaynak üretmesine yardımcı olduk. En çok zorluğu çeken sizlersiniz ve biz de sizler için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:32 Kaynak: İHA

Sarıyer, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
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