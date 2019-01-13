Tollu: "Hizmet Kervanı Devam Ediyor"
1 saat önce
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her zaman verilebilecek bir hizmetin olduğunu belirterek, ilçedeki hizmet kervanının devam ettiğini söyledi.
Erdemli
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, her zaman verilebilecek bir hizmetin olduğunu belirterek, ilçedeki hizmet kervanının devam ettiğini söyledi.
Tollu, Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıyer
Mahallesi'nde eksik kalan yol ve parke çalışmalarını soran vatandaşlara ocak ayı içerisinde bu eksikliklerin giderileceği sözünü veren Tollu, " Türkiye Cumhuriyeti
'nde bizim kadar hizmet veren bir belediye yok. Hizmet bitti denilemez, hizmet kervanı devam ediyor. Her zaman vatandaşa verebileceğimiz bir hizmet vardır" dedi.
Ziyaretlerini Karayakup
Mahallesi ile sürdüren Tollu, "Son 5 yılda Erdemli'nin her köşesine yaptığımız yatırımlar ortada. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köylere hizmet götürüp, kaynak üretmesine yardımcı olduk. En çok zorluğu çeken sizlersiniz ve biz de sizler için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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