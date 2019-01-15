Son Dakika Haberleri: Tollu'nun Okul Ziyaretleri Devam Ediyor

Tollu'nun Okul Ziyaretleri Devam Ediyor

1 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, özel okul ve devlet okullarına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Tollu'nun Okul Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, özel okul ve devlet okullarına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Tollu, "Eğitim geleceğe olan en güzel yatırımdır" dedi.

Erdemli'deki okulları ziyaret ederek, okul yönetimi ve öğretmenlerin talep ve sorunlarını dinleyen Tollu, bu çerçevede Debi Akademi, Elif Bulut Anaokulu ve Amerikan Kids Kreşinde öğretmenlerle buluştu. Özel okulların açılmasını olumlu değerlendirdiğini belirten Tollu, "Rekabetin her anlamda olması güzel. Bu sayede kalite artıyor, çocuklara daha verimli ve üst düzey eğitim sağlanıyor" diye konuştu.

Çocuklarla iletişimde ve eğitimde sıkıntı yaşamadıklarını, fakat ailelerle çoğu konuda fikir ayrılığına düştüklerini dile getiren öğretmenler ise ailelerin çocuklara fazla ilgi göstermelerinden kaynaklı, sorumluluk bilinci olmadan büyüyen çocukların okullarda zorlandıklarını, kurallarla ve disiplinle okulda tanıştıklarını söylediler.

Yeni eğitim sisteminde atölye sistemine geçileceğini ifade eden öğretmenler, bu sayede üreten bir nesle geçileceğini vurguladılar. Standartların yükseldiğini, artık sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de sürekli sınava tabii tutulduğunu aktaran öğretmenler, okul ile ailelerin ortaklaşa çalışmalar yaptıklarına dikkat çektiler. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu

Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:13:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tollu'nun Okul Ziyaretleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]