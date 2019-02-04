Tollu: "Yörük Kültürü Erdemli İçin Büyük Miras"
2 saat önce
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu,, Yörük kültürünün Erdemli için büyük bir miras olduğunu belirterek, bu kültürü korumak ve yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.
Erdemli
Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
,, Yörük kültürünün Erdemli için büyük bir miras olduğunu belirterek, bu kültürü korumak ve yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.
Erdemli Belediye Başkanı Tollu
, Sarıkeçili Yörüklerinin daveti üzerine Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Yörüklerin kıl çadırında gerçekleşen ziyarette, Tollu'ya sıkma ve ayran ikram edildi.
Yörük poşusu armağan edilen Tollu, buluşmada yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün Erdemli için büyük bir miras olduğunun altını çizdi. Bu kültürü korumak ve yeni nesillere aktarmak adına birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Tollu, "Her sene gerçekleştirdiğimiz Türkmen Şöleni ile bu mirası tüm dünyaya duyuruyoruz. Yörük yaşamının eşyalarından oluşan Yörük Müzesini ilçeye kazandırarak, gelecek nesillerimizi ve gençlerimizi bu kültürle buluşturuyoruz. Bu mirası yaşatmak adına elimizden gelen çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
Erdemli Sarıkeçililer Derneği Başkanı Bayram Gök de Sarıkeçili Yörüklerinin sorunlarını ve Başkan Tollu'dan taleplerin dile getirdi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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