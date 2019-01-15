Son Dakika Haberleri: Tolunay Kafkas, ABD'de Futbol Antrenörleri Birliği Kongresi'ne Katıldı

Tolunay Kafkas, ABD'de Futbol Antrenörleri Birliği Kongresi'ne Katıldı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, ABD'de Futbol Antrenörleri Birliği Kongresi'ne katıldı.

Tolunay Kafkas, ABD'de Futbol Antrenörleri Birliği Kongresi'ne Katıldı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, ABD'de Futbol Antrenörleri Birliği Kongresi'ne katıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kafkas'ın, Şikago kentinde gerçekleştirilen ve hem antrenör hem de futbolcu gelişimini temel alan kongrede, birçok konferans ile seminere katıldığı, saha çalışmalarını takip ettiği bildirildi.

Tolunay Kafkas'ın kongrede antrenör eğitimi, genç futbolcu gelişimi, kulüp yapıları, dünya futbolunda çıkışta olan ülkelerin futbol organizasyonları, kadın futbolu, plaj futbolu, futsal ve futbolda teknoloji kullanımı alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulduğu belirtildi.

Kongrede pek çok önemli antrenör ve futbol insanı ile görüşmeler yapan Kafkas'ın, ayrıca 2019 Amerikan Birinci Futbol Ligi draft organizasyonuna da izleyici olarak katıldığı ve sistem hakkında bilgi aldığı aktarıldı. Tolunay Kafkas'a, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu'nun da eşlik ettiği kaydedildi.

TFF'nin internet sitesinde görüşlerine yer verilen Tolunay Kafkas, dünya üzerinde en büyük futbol antrenörleri etkinliği olarak kabul edilen kongreden önemli kazanımlarla ayrıldıklarını belirtti. Kafkas, futbolun farklı alanlarındaki güncel gelişmeler hakkında, uzman kurum ve kişilerin verdiği bilgilerin, TFF'de yapacakları çalışmalara katkıda bulunacağını da aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Tolunay Kafkas, Futbol, Spor
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