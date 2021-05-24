Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ay-yıldızlı ekibe güveniyor Açıklaması

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, ay-yıldızlı ekipte çok kaliteli ve iyi futbolcularla çalıştıklarını söyledi.

Kafkas, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım oluşturduklarını belirten Kafkas, "Çok yetenekli oyuncularımız var. Bu oyuncular bu yaş grubundan daha gençler. Normalde 2000-2001 doğumlu oyuncularla oynamamız gerekirken biz 2002-2003 doğumlu oyuncularla daha çok geleceğe dönük bir takım kurma çabasındayız. Sebebi 2000 ve 2001 doğumlu oyuncuların çok fazla olmaması. Elimizdeki 2002, 2003 ve 2004 grubu, çok kaliteli ve iyi bir grup. Birinci amacımız, yarışırken A Milli Takım'a oyuncular vermek. Zaman zaman oyuncular verdik. Şimdi daha yeteneklilerini, daha kalitelilerini yukarı tarafa vermek istiyoruz." diye konuştu.

Antrenör danışmanı Peters Bernhard ve Levent Sürme ile çalıştıklarını aktaran Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"2 Haziran'da Ukrayna ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Eylül ayında da Avrupa Şampiyonası eleme maçları oynanacak. Ekip çalışmasına çok inanan bir insanım. Teknik direktörler, ne kadar yüksek performanslı ekipler kurarsa o kadar başarılı olur. Biz, Alman partnerlerimizle bu kampı planladık. Bu şampiyonayı da onlarla planlamak istiyoruz. Peters Bernhard, Almanya'da çok önemli işler yapmış biri. Levent Sürme, bu işi en üst düzeyde yapabilecek çok yetenekli bir arkadaşımız. Bir analiz departmanımız var. Modern teknikleri ve teknolojik ekipmanları kullanmak istiyoruz. Erdoğan Kaynak arkadaşımız Avrupa'daki tüm gelişmeleri takip ediyor. Milli takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Doğru işler yapanlar, doğru sonuçlar alır. Umarım doğru sonuçlar alırız. İyi hazırlanıyoruz. Çok yoğun geçiyor. Sezon sonu olmasına rağmen oyuncularımızın katılımı çok iyi. Umarım iyi şeyler ortaya çıkarırız."

"Benim birinci işim A Milli Takım'ın havuzunu genişletmek"

Tolunay Kafkas, en önemli görevinin A Milli Takım'ın havuzunu genişletmek ve ay-yıldızlı ekibe maksimum sayıda oyuncu vermek olduğunu söyledi.

Genç oyuncuların Türkiye'de süre alma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Kafkas, "Oyuncular kendi gelişimlerini tamamlamak için yurt dışını seçiyor. 2002, 2003 ve 2004 doğumlu çok yetenekli, üst düzey oyuncularımız var. Benim birinci işim A Milli Takım'ın havuzunu genişletmek, kaliteli oyuncuları A Milli Takım'a vermek. Burada performans ile kaliteyi ayırmak lazım. Bunda kısmen başarılı olduk ama bu benim için yeterli değil. Ne kadar havuzu genişletebilirsek o kadar iyi. A Milli Takım'da belli bir yaşa gelmiş oyuncularımız var. Onların yerini alabilecek oyuncular çıkarmak çok önemli. Halil İbrahim Dervişoğlu çıktı, Şenol Güneş hoca takdir ederse Ali Akman çıkacak. Bu havuzu genişletip daha çok oyuncu çıkarmalıyız ki devamlı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılabilen, sürdürülebilir bir yapı oluşturalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yetenekli futbolcuları milli takımların en alt yaş kategorisinden alarak A Milli Takım'a kadar taşımak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kaliteli ve yetenekli oyuncularımız var ama bu başlı başına bir şey değil. Yeteneği tespit etmek, korumak ve geliştirmek gerekiyor. Bu üç aşamalı bir iş. Oyuncuları tespit edip koruyup ve geliştirmemiz gerekiyor. Bunu, milli takımdan ziyade kulüplerde yapmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.