Tolunay Kafkas: "İskoçya maçını kazanmaya gidiyoruz" - Son Dakika

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Tolunay Kafkas, Türk futbolunda genç oyuncu gelişimi ile ilgili sıkıntılar olduğunu değinerek, İskoçya maçını kazanacaklarını söyledi.

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacakları İskoçya maçı öncesi Ümit Milli takım, TFF Riva Milli takımlar tesisinde toplanmaya başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "İskoçya ile maçımız var. Bizim için öncelikli olan A Milli Takım'a oyuncu vermek. Türk futbolunun içinde bulunduğu genç oyuncu gelişimiyle ilgili sıkıntılar milli takımlara da yansıyor. A takıma çok oyuncu verdik, son örneği Yunus. Bir plan dahilinde ilerliyoruz. İskoçya maçını kazanmaya gidiyoruz. Maalesef genç oyuncu gelişimi ve antrenör eğitimi Türkiye'de en çok ihmal edilen kavramlardan. Oyuncuların, gelişimlerini kulüpte tamamlaması lazım. Bizim ufak tefek dokunuşlarla bir şeyler yapmamız lazım. Ligin yapısına bakınca 20 yaş altı en az oyuncu oynatan bir ligden bahsediyoruz. Bu sıkıntıları fırsata çevirmek lazım. Ekonomik şartları göz önünde bulundurup üretme zamanı, genç oyuncu gelişimine yatırım yapma zamanı. Bu krizi fırsata çevirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

(İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)