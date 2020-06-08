Korona virüs salgını, Türkiye'de Mart ayından beri dünyada ise 2019'un sonundan beri etkisini göstermekte. Başlarda bu kadar çok yayılacağı tahmin edilemeyen bu virüsün yayılma sebebi Çin'deki insanların diğer ülkelere göç etmesi oldu. Korona virüs ile beraber birçok insan evlere kapanmak zorunda kaldı. Bu noktada Tolunay ve İleyda çifti, sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bir açıklama yaptı.



Yaşanılan bu salgın ile beraber Tolunay ve İleyda çifti takipçilerine salgın zamanında sosyal medyanın nasıl kullanılacağını anlattı. 2015 yılında evlenen çift, Instagram üzerinde paylaştığı aile fotoğrafları ile birçok takipçisinin ilgisini çekerek bugünlere gelmiş bulunmakta. Sosyal medyanın nimetlerinden yararlanan çift, bu konuda takipçilerine sosyal medyanın nasıl kullanılacağı ile ilgili tüyolar veriyor.



Tolunay ve İleyda çifti, sosyal medyayı ve telefonu yalnızca boş boş gezip kullanmak yerine aynı zamanda sosyal medyanın faydalarını da kullanmak gerektiğini, sosyal medyanın kullanıcıya sağladığı avantajların kullanılmasını ve bu mecrada insanların kendilerini geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Salgın süresince birçok insan bu durumdan etkilendi, evde karantina sürecinde hayatına devam etti. Bu süreçte bolca internette takılan sosyal medya kullanıcıları için sosyal medya ünlüleri çeşitli önerilerde bulundu.



Sosyal medya fenomeni Tolunay ve İleyda çifti, insanların telefonda sadece takılmak yerine çeşitli aktiviteler yapması ve karantina süresince bu zamanı iyi değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Korona virüs salgını ile beraber yeni dünya düzeni ve dijitalleşmede büyük bir adım atıldı. Bundan dolayı insanların interneti ve sosyal medyayı daha iyi kullanmaları gerek. Sosyal medya kullanıcıları sosyal medyadan yemek yapmayı öğrenebilir, bu mecrada çeşitli paylaşımlar yapabilir, kişisel gelişim videoları izleyerek kendini geliştirebilir.



Birçok insanın internete giriş yapmasını sağlayan salgın için sözlerine devam eden Tolunay ve İleyda çifti, salgın ile beraber birçok sanatçının sosyal medya üzerinden konser verdiği, yazılı birçok mecranın da internet ortamına taşındığı söylendi. Bununla beraber internetin önemini bir kez daha vurgulayan ve kullanıcıların paylaşımlarını kaliteli bir şekilde yapmaları gerektiğini açıklayan çift, sosyal medyayı kullanırken vandallığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. - ERZURUM