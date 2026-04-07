Tom Barrack\'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

07.04.2026 14:41
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

"HIZLI MÜDAHALELERİNDEN DOLAYI TÜRKİYE'YE ÖVGÜLERİMİZİ SUNARIZ"

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız."

 NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı. DEAŞ üyesi 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı. Polis ekipleri, 1 teröristi öldürdü, 2 terörist yaralı ele geçirildi. Konsolosluk 2,5 yıldır kapalıydı.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Teröristlerin isimleri, Onur Ç. Enes Ç. ve Yunus E.S. olarak açıklandı. Ölü ele geçirilen terörist Yunus E.S. Yaralı ele geçirilen Onur Ç.'nin uyuşturucu sabıkası bulunuyor. İstihbarat birimleri 3 terörist arasında çok yoğun dijital haberleşme yaşandığını belirledi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    şükürler olsun Hamdi senalar olsun ABD bizi övüyor ve dost görüyor bop eş başkanı olarak atıyor bizi 19 16 Yanıtla
    vv04042211 vv04042211:
    aynen. kime hizmet ediyosak belli deil 6 9
    Kenann Sırmal Kenann Sırmal:
    Selami gelir birazdan 1 3
  • YALARUN YALARUN:
    Yorumları okumaya geldim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
