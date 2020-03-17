Tom Brady ayrılığı açıkladı! Bir devrin sonu...

Spor Arena Dış Haberleri | Amerikan futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucuları arasında gösterilen Tom Brady, 20 sezon boyunca formasını giydiği New England Patriots'tan ayrılma kararı aldı.



Sezonun sona ermesinden bu yana New England Patriots'ta kalıp kalmayacağı tartışılan Tom Brady, kararını kişisel Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir mesaj ile duyurdu.



New England Patriots'ta hayatının en iyi 20 yılını geçirdiğini ifade eden Tom Brady, taraftarlara teşekkür etti ve "Futboldaki geleceğimde ne var bilmiyorum ancak yeni bir sayfa açma zamanım geldi" yazdı.



Tom Brady, Patriots formasıyla 6 defa NFL şampiyonu oldu ve 3 kez de ligin en değerli oyuncusu seçildi.



Tom Brady, 2000 NFL Draftı'nda New England Patriots tarafından 250 kişi arasından 199. sıradan seçilmişti.