Tom Brady ayrılığı açıkladı! Bir devrin sonu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Tom Brady ayrılığı açıkladı! Bir devrin sonu... - Son Dakika Spor

Tom Brady ayrılığı açıkladı! Bir devrin sonu...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberleri | Amerikan futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucuları arasında gösterilen Tom Brady, 20 sezon boyunca formasını giydiği New England Patriots'tan ayrılma kararı aldı.

Tom Brady ayrılığı açıkladı! Bir devrin sonu..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberleri | Amerikan futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucuları arasında gösterilen Tom Brady, 20 sezon boyunca formasını giydiği New England Patriots'tan ayrılma kararı aldı.


Sezonun sona ermesinden bu yana New England Patriots'ta kalıp kalmayacağı tartışılan Tom Brady, kararını kişisel Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir mesaj ile duyurdu.


New England Patriots'ta hayatının en iyi 20 yılını geçirdiğini ifade eden Tom Brady, taraftarlara teşekkür etti ve "Futboldaki geleceğimde ne var bilmiyorum ancak yeni bir sayfa açma zamanım geldi" yazdı.


Tom Brady, Patriots formasıyla 6 defa NFL şampiyonu oldu ve 3 kez de ligin en değerli oyuncusu seçildi.


Tom Brady, 2000 NFL Draftı'nda New England Patriots tarafından 250 kişi arasından 199. sıradan seçilmişti.

Tom Brady, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:52:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tom Brady ayrılığı açıkladı! Bir devrin sonu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]