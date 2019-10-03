Son Dakika Haberleri: Tom Clancy's Without Remorse Filmi
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Tom Clancy's Without Remorse Filmi

1 saat önce

Tom Clancy's Without Remorse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tom Clancy's Without Remorse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Tom Clansy'nin ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan Without Remorse, 70'lerde John Kelly isimli deneyimli bir Amerikan komandosunun, Mr. Clark isimli bir CIA ajanına dönüşme hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Stefano Sollima

Senaryo: Tom Clancy, Taylor Sheridan

Oyuncular: Jamie Bell, Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Tom Clancy's Without Remorse

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 18.09.2020


Tom Clancy's Without Remorse Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Amerika Birleşik Devletleri, John Kelly, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com
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