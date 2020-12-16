Tom Cruise Londra'daki Görevimiz Tehlike setinde mesafe kuralına uymayanları azarladı - Son Dakika
BBC

Tom Cruise Londra'daki Görevimiz Tehlike setinde mesafe kuralına uymayanları azarladı

16.12.2020 13:27
Tom Cruise Londra'daki Görevimiz Tehlike setinde mesafe kuralına uymayanları azarladı, System.String[]

Ünlü aktör Tom Cruise, 'Mission Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin Londra'daki çekimlerinde, film ekibinden bazı kişilerin Covid-19 mesafe kurallarına uymadıklarını görünce öfkelenip, küfürlü bir dille, kurallara uymadıkları durumda işten atılacaklarını söyledi.

Ünlü aktör Tom Cruise, 'Mission Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin Londra'daki çekimlerinde, film ekibinden bazı kişilerin Covid-19 mesafe kurallarına uymadıklarını görünce öfkelenip, küfürlü bir dille, kurallara uymadıkları durumda işten atılacaklarını söyledi.

İngiltere'de yayımlanan tabloid Sun gazetesinin elde ettiği ses kayıtlarına göre Cruise, set ekibinden iki kişiyi mesafe kurallarına uymadan bilgisayar önünde dururken görünce, küfürlü bir dille "Bunu bir kez daha yaptığınızı görürsem kovulursunuz" dedi.

Ses kayıtlarında, filmin başrol oyuncusu ve prodüktörü Tom Cruise'un şu ifadelerinin duyulduğu belirtiliyor:

"Biz altın standart durumundayız. Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz, … (küfürlü ifade). Bir daha bunu görmek istemiyorum. Asla!"

"Bizim sektör kapalı olduğu için (…) evlerini kaybedenlere ne diyeceksiniz? Masalarında yiyecek yemek, okullarına verecek paraları olmayacak. Ben her gece bu kaygılarla uyumaya çalışıyorum, bu kahrolası sektörün geleceği için!... Bu yüzden kusura bakmayın, özür kabul edemiyorum. Size söyledim, uyarıya uymazsanız kovulursunuz. Bu kahrolasıca filmi kapatmıyoruz! Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem (…) kovulursunuz."

Film prodüksiyonuna yakın bir kaynak ses kaydının otantik olduğunu söyledi. Cruise'un temsilcileri ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Çekimler salgın nedeniyle durdurulmuştu

Sun gazetesi olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi. Ancak çekimler için ekibin Aralık ayı başında Londra'ya geldiği biliniyor.

'Görevimiz Tehlike' filminin Venedik'teki çekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle Şubat ayında son verilmişti.





Filmin İtalya, Norveç ve Londra'daki çekimleri Eylül'de yeniden başladı. Tom Cruise, karantina kurallarına uygun bir şekilde Norveç'teki çekimlerin başlaması için Temmuz'da başbakana doğrudan çağrıda bulunmuştu.

Ekim ayında filmin İtalya'daki çekimlerinde ekipten 12 kişinin koronavirüs pozitif çıkması nedeniyle gecikme yaşanmıştı.

Christopher McQuarrie'ın yönettiği, Paramount Pictures yapımı filmin 19 Kasım 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.

'Görevimiz Tehlike' Hollywood'un en büyük yapımlarından biri. 2018'deki en son film dünya çapında 791 milyon dolar ciro yapmıştı.

Tom Cruise Londra'daki Görevimiz Tehlike setinde mesafe kuralına uymayanları azarladı
Tom Cruise Londra'daki Görevimiz Tehlike setinde mesafe kuralına uymayanları azarladı

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Son Dakika Dünya Tom Cruise Londra'daki Görevimiz Tehlike setinde mesafe kuralına uymayanları azarladı - Son Dakika Dünya

BBC

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