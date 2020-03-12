Tom Hanks ve eşine koronavirüs teşhisi konuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tom Hanks ve eşine koronavirüs teşhisi konuldu - Son Dakika Dünya

Tom Hanks ve eşine koronavirüs teşhisi konuldu

6 saat önce

ABD'li sinema oyuncusu Tom Hanks Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Rita Wilson ile Avustralya'da koronavirüse (Kovid-19) yakalandıklarını ve ardından kendilerini karantinaya aldıklarını duyurdu.

Tom Hanks ve eşine koronavirüs teşhisi konuldu, System.String[]

ABD'li sinema oyuncusu Tom Hanks Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Rita Wilson ile Avustralya'da koronavirüse (Kovid-19) yakalandıklarını ve ardından kendilerini karantinaya aldıklarını duyurdu.

63 yaşında olan Hanks ve Wilson, Elvis Presley'nin hayatıyla ilgili bir film çekmek için Avustralya'daydı. Hanks yaptığı açıklamada, "Biraz yorgun ve hasta hissettik. Vücudumuzda bazı ağrılar da vardı. Rita aralıklı titremeler yaşıyordu, hafif ateşi vardı. Ardından Kovid-19 testi yaptırdık ve pozitif çıktı" dedi.Hanks aynı zamanda konuyla ilgili olarak gelişmeleri paylaşacaklarını duyurdu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:45 Kaynak: DHA
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