Tom & Jerry Filmi

Efsane animasyon dizisi Tom & Jerry'nin live action filminin yönetmenliğini Tim Story üstlenirken başrolleri Chloë Grace Moretz, Michael Peña ve Ken Jeong paylaşıyor.
Yönetmen: Tim Story
Senaryo: William Hanna, Joseph Barbera, Eric Gravning, Katie Silberman, April Prosser, Kevin Costello
Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda, Colin Jost, Christina Chong, Kerri McLean, Camilla Rutherford, Camilla Arfwedson , Daniel Adegboyega, Joakim Skarli, Bernardo Santos, Ty Hurley, Gianni Calchetti, John Alan Roberts, Tina Louise Owens, Janis Ahern, Craig Stein, Joe Bone, Prince Marfo, Jeremy Ang Jones, Mervi Koski, Mike Capozzola, Ajay Chhabra, Wong Charlie, Grant Crookes, Nina Kumar, Maya Larholm, Jamie Neagle
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Tom & Jerry
Yapımcı Firma: Hanna-Barbera Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.04.2021
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