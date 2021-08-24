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Tom ve Jerry Filmi - Son Dakika

Tom ve Jerry Filmi

24.08.2021 10:54
Tom ve Jerry Filmi, System.String[]

Tom ve Jerry filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tom ve Jerry filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tom & Jerry, Jerry’nin hain planlarını engellemek için Tom ile anlaşan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Kayla, yeni işi için oldukça heyecanlıdır. Posh Otel’de çalışmaya başlayan Kayla, kendisini kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Otel’de gerçekleştirilecek olan büyük bir düğün organizasyonunun hazırlığı sürmektedir ve sinir bozucu fare Jerry, düğünü mahvetmek için hazır bir şekilde beklemektedir. İşini garantilemek isteyen ve bu yüzden düğünü herhangi bir şeyin bozmasına engel olmak için çalışan Kalya, Jerry’yi etkisiz hale getirmenin yolunu arar. Jerry’nin tüm geceyi mahvetmesini önlemek için de Tom adındaki bir sokak kedisinden yardım ister. Şeytani patronunun kendisini kapının önüne koymasını engellemek için Kayla, Tom birlikte hareket edip Jerry’yi durdurmanın yolunu bulmalıdır.

Yönetmen: Tim Story

Senaryo: William Hanna, Joseph Barbera

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Tom, Jerry, Jordan Bolger, Rob Delaney, Patsy Ferran, Pallavi Sharda, Colin Jost, Somi De Souza, Ajay Chhabra, Patrick Poletti, Janis Ahern, Ken Jeong, Camilla Arfwedson , Joe Bone, Edward Judge, Brian Bovell, David Nolan, Jude Coward Nicoll, Christina Chong, Daniel Adegboyega, Craig Stein, Edward Dogliani, Josselyn Ospina Escobar, Ozuna, Paolo Bonolis, Haley Bishop, Norma Butikofer, Marc Wesley DeHaney, Kerri McLean, Sophie Holland, Joseph Begley, Scott Coker, Joe Buck

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Tom and Jerry

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Tom ve Jerry Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Tom ve Jerry Filmi - Son Dakika


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