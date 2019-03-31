Son Dakika Haberleri: Toma Devrildi: 2 Yaralı

Toma Devrildi: 2 Yaralı

32 dakika önce

Adana'da TOMA'nın devrilmesi sonucu iki polis memuru yaralandı.

Adana'da TOMA'nın devrilmesi sonucu iki polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasından kent merkezine dönen Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Kazada araçta bulunan polis memurları B.A ve M.Ö yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların yardımıyla TOMA'dan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulansta yapıldı.

Meslektaşlarının kaza geçirdiğini öğrenen çok sayıda polis, olay yerine gelerek arkadaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen polisler, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı görerek polislere yardıma giden Erkan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TOMA yolda bir anda kendi kendine kaymaya başladı. Refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçip devrildi. Kazayı görünce ilk müdahaleyi çevredeki esnaf arkadaşlarla birlikte yaptık, polisleri çıkarttık. Çok şükür bir şeyleri yoktu." dedi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol TOMA'nın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
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