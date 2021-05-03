Tomak'ın tekmeleri bronz için kalktı

Uluslararası Türkish Open Taekwondo Turnuvası'nda Eslem Rüveyda Tomak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Mart ayında İstanbul'da yapılan Türkish Open Uuslararası Taekwondo Turnuvasında tatamiye çıkan Erzurumlu sporcu Eslem Rüveyda Tomak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Antrenör Rahmi Ak'ın öğrencisi Tomak'ın elde ettiği zafer Erzurum'da sporseverleri ve taekwondo camiasını sevince boğdu.

Milli sporcu Eslem Rüveyda Tomak, başarısını Antrenörü Rahmi Ak ve Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Bakal ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'le paylaştı.

Taşkesenligil, başarısından ötürü genç taekwondocuyu kutlayarak kendisini ödüllendirdi.

Antrenör Rahmi Ak, "Öğrencimin Türkish open turnuvasında kürsüye çıkmasının gururunu yaşıyorum. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah bir gün kendisi olimpiyat sporcusu olur" diye konuştu.

Ak, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Öncü Spor Kulübü Başkanı Erdal Korkmaz, ASP İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Temimcisi Süleyman Baykal, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ile sporcunun sponsoru olan işadamı Muharrem Özdemir'e teşekkür etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Eslem Rüveyda Tomak'ın kentteki örnek sporculardan biri olduğunu belirterek, "İnşallah Dadaş kızımız bundan sonra göstereceği performans ile Taekwondo Milli Takımımın değişmez sporcusu olur ve bizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eder. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM