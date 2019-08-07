Son Dakika Haberleri: Tomalar Mahallesi'nde temizlik
Son Dakika Güncel Haber

Tomalar Mahallesi'nde temizlik

1 saat önce

Döşemealtı Belediyesi tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Toplum" sloganıyla başlatılan "Mahallelerimizi Temizliyoruz" projesinin üçüncü adımında, Tomalar Mahallesi'nde temizlik gerçekleştirildi.

Tomalar Mahallesi'nde temizlik, System.String[]
Döşemealtı Belediyesi tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Toplum" sloganıyla başlatılan "Mahallelerimizi Temizliyoruz" projesinin üçüncü adımında, Tomalar Mahallesi'nde temizlik gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesi, "Temiz Çevre, Temiz Toplum" sloganıyla proje başlattı. Yeniköy Mahallesi'nde başlatılan projenin ikinci adımında Bahçeyaka Mahallesi'nde çalışma yapılırken, üçüncü ayağında ise birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlarında katılımıyla Tomalar Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı.

"Mahallelerimizi Temizliyoruz" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, çevre temizliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulmasının yanı sıra gelecek nesillere daha temiz Döşemealtı bırakılması hedeflendi. - ANTALYA
Yeniköy Mahallesi, Döşemealtı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:18:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomalar Mahallesi'nde temizlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]