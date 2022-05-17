TOMARA ŞELALESİ'NDE YABAN KEÇİSİ SÜRÜSÜ KAMERADA

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde dağdan çıkan, 40 ayrı kaynağın birleşmesi sonucu oluşan, 25 metre yükseklikten dökülen Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'na inen yaban keçisi sürüsü, drone kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisinde yer alan ve özellikle yaz dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda yaban keçisi sürüsü görüldü. Bölgede varlığı bilinen yaklaşık 20 yaban keçisinin, şelaleye yakın alanlara kadar inerek doğada gezinmeleri, koşuşturmaları ve yiyecek arayışları drone kamerası ile havadan görüntülendi.