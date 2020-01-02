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Tomarza Atatürk Ortaokulu Spor Odası'na Hasan Aksoyak ismi verildi
6 saat önce
Tomarza Atatürk Ortaokulu idareci,öğretmen ve öğrencileri okullarına yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı okuldaki spor odasına Hasan Aksoyak adını verdiler.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
Tomarza Atatürk Ortaokulu idareci,öğretmen ve öğrencileri okullarına yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı okuldaki spor odasına Hasan Aksoyak adını verdiler.
Odanın açılış törenine okul idareci öğretmen öğrencileri ve Hasan Aksoyak katıldı. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğretim görevlisi Hasan Aksoyak " Bu ince nazik ve mükemmel düşüncelerinden dolayı Tomarza Atatürk Ortaokulu öğretmen idareci ve öğrencilerine teşekkür ederim. Daha çok yüreğe dokunabilmek daha çok yüzde tebessüm oluşturabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KAYSERİ
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