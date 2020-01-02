Tomarza Atatürk Ortaokulu Spor Odası'na Hasan Aksoyak ismi verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Tomarza Atatürk Ortaokulu Spor Odası'na Hasan Aksoyak ismi verildi - Son Dakika Spor

Tomarza Atatürk Ortaokulu Spor Odası'na Hasan Aksoyak ismi verildi

6 saat önce

Tomarza Atatürk Ortaokulu idareci,öğretmen ve öğrencileri okullarına yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı okuldaki spor odasına Hasan Aksoyak adını verdiler.

Tomarza Atatürk Ortaokulu Spor Odası'na Hasan Aksoyak ismi verildi, System.String[]

Tomarza Atatürk Ortaokulu idareci,öğretmen ve öğrencileri okullarına yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı okuldaki spor odasına Hasan Aksoyak adını verdiler.


Odanın açılış törenine okul idareci öğretmen öğrencileri ve Hasan Aksoyak katıldı. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğretim görevlisi Hasan Aksoyak " Bu ince nazik ve mükemmel düşüncelerinden dolayı Tomarza Atatürk Ortaokulu öğretmen idareci ve öğrencilerine teşekkür ederim. Daha çok yüreğe dokunabilmek daha çok yüzde tebessüm oluşturabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Tomarza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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