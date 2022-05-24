Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırıya 3 gözaltı - Son Dakika
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Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırıya 3 gözaltı

24.05.2022 15:55
Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırıya 3 gözaltı

KAYSERİ'nin Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e pazar günü tüfekli saldırıda bulunan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e pazar günü tüfekli saldırıda bulunan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıda Başkan Şahin, yara almazken, saçmaların isabet ettiği araçta ise hasar meydana geldi.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in evinin önünde meydana geldi. Başkan Şahin'e, aracında bulunduğu sırada, 3 kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Şahin yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 kişinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili bilgi veren Başkan Şahin, "Akşam saatlerinde araçla evimin önüne geldiğimde tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar araca isabet etti. Ben bu sıra otomobilin içindeydim. Saçmalar şans eseri bana isabet etmedi. Saçmaların hepsi kapının iç kısmına geldi. Saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk" dedi.

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Kaynak: DHA

Davut Şahin, Mayıs, Pazar, Polis, Güncel, Son Dakika

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