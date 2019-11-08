Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlanacağını anımsattı.

Bugün rahmet elçisi Hazreti Peygamberin insanlığa olan merhametinin, adaletinin, sabrının, cömertliğinin çok daha iyi idrak edilebileceği bir gece olduğunu ifade eden Şahin, "Bu gece, insanlığın önündeki iyilik, dostluk ve bereket kapılarının aralanacağı bir gece. Bizler için bir şükran vesilesi olan Mevlid Kandili'nde Hazreti Peygamberimizin insanlığa sunduğu değerleri anlayarak dargınlıklardan, küskünlüklerden uzak, huzur dolu bir Mevlid Kandili geçirmeyi diliyorum. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.