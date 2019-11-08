Son Dakika Haberleri: Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı

Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı

7 saat önce

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı, System.String[]

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Şahin, mesajında, bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlanacağını anımsattı.

Bugün rahmet elçisi Hazreti Peygamberin insanlığa olan merhametinin, adaletinin, sabrının, cömertliğinin çok daha iyi idrak edilebileceği bir gece olduğunu ifade eden Şahin, "Bu gece, insanlığın önündeki iyilik, dostluk ve bereket kapılarının aralanacağı bir gece. Bizler için bir şükran vesilesi olan Mevlid Kandili'nde Hazreti Peygamberimizin insanlığa sunduğu değerleri anlayarak dargınlıklardan, küskünlüklerden uzak, huzur dolu bir Mevlid Kandili geçirmeyi diliyorum. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlit Kandili, Hz.Muhammed, Davut Şahin, Tomarza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:44:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den Mevlit Kandili mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]