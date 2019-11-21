Tomarza Belediye Başkanı Şahin'den ziyaretler

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Avşar Aslan ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'i ziyaret etti.

Şahin, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin ile birlikte Ahmet Turan Gülhaş'ı ziyaret ederek, Tomarza- Kahramanmaraş arasında yapılacak olan kara yolu hakkında istişarelerde bulundu.

Gülhaş, yolun eksik kalan kısmının kısa zamanda tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Tomarza Belediye Meclis Üyesi Cemil Bayram ve Tomarza Belediyesi Fen işleri Müdürü Ali Yılmaz ile Avşar Aslan'a da ziyaret gerçekleştiren Şahin, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi için talepleri ve sağlık alanında yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, TBMM'de AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile de bir araya geldi. Şahin, Tomarza ilçesine yapılacak projeler hakkında bilgi vererek, destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karayel ise ilçe için yapılması gereken ne varsa yapılacağını ve bizzat takipçisi olacağını belirtti.