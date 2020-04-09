Tomarza Belediye Başkanı Şahin, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçedeki siyasi parti temsilcileriyle toplantı yaptı.

Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, MHP İlçe Başkanı İbrahim Özcan, CHP İlçe Başkanı Ertan Demirezen, İYİ Parti İlçe Başkanı Ümit Koçoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Yerli ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Raşit Karagöz'ü belediyeye davet etti.

Tomarza Belediyesi Meclis Salonunda misafirlerine hitap eden Şahin, belediye olarak koronavirüs salgını kapsamında yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hizmetlere destek veren siyasi parti temsilcileri de başta sağlık görevlileri olmak üzere virüsle mücadele eden tüm kesimlere teşekkürler ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.