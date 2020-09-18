Tomarza Belediyesi 600 kişinin istihdam edileceği mobilya fabrikası kuracak - Son Dakika

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçeye kurulacak mobilya fabrikasında 600 kişiye istihdam sağlanacağı bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, belediyeye bağlı İmar AŞ adında bir mobilya fabrikasını yıl sonuna kadar faaliyete geçireceklerini belirtti.

Fabrikada ilk etapta 150 kişi çalıştıracaklarını ilerleyen yıllarda ise 600 kişiye iş imkanı sağlanacağını aktaran Şahin, "Mobilya fabrikasına alınacak personele meslek edinme kusurları açmaya başladık. Açılacak kurslarımıza katılacak Tomarzalı genç kardeşlerimize kurs boyunca hem ücret vereceğiz hem de kurs bitiminde fabrikada iş başı yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın eski cezaevi yakınlarına kurulacağı ve ilerleyen günlerde temelinin atılacağı öğrenildi.