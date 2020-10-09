Tomarza Belediyesi dev Türk ve Azerbaycan bayrağı astı - Son Dakika

Tomarza Belediyesi ilçe girişine dev Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Belediye, ilçe merkezi girişi, belediye girişi ve Fen Lisesi önünde bulunan üst geçide büyük boyutta Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Belediye Başkanı Davut Şahin, her zaman olduğu gibi bugün de can kardeşlerinin haklı davalarında yanında olduklarını söyledi.

"İki devlet, bir millet" olduklarını vurgulayan Şahin, "Azerbaycan yalnız değildir." dedi.