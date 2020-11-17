Tomarza Belediyesi İmar A.Ş.'de sözleşme sevinci - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Tomarza Belediyesi İmar A.Ş arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Tomarza Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile sendika ve belediye yetkilileri katıldı. Törende konuşan Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 50 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını söyleyerek, "İmza altına aldığımız sözleşme 2020-2023 yılları arasında geçerli olacak. Maaşlara ve sosyal haklara sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle ortalama yüzde 15 ila 20 oranın da zam yapılacaktır. Maaşların ve ikramiyelerin gününde ödenmesinde büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız Davut Şahin'e teşekkür ediyorum. " dedi.

Başkan Davut Şahin ise, belediye çalışanlarının gece-gündüz demeden özverili ve gayretli çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, "Bizde Tomarza halkı adına işçilere teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımız güzel olan her şeyi hak ediyor. İmza altına aldığımız sözleşmemiz belediyemize ve çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Aldıkları zamları aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcasınlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik, Başkan Şahin'e işçiler adına bir hediye takdim etti. - KAYSERİ