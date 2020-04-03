Son Dakika › Güncel › Tomarza Belediyesi kamu çalışanlarına aşure dağıttı - Son Dakika
Tomarza Belediyesi kamu çalışanlarına aşure dağıttı
7 saat önce
Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden kamu çalışanlarına aşure ikram ederek moral desteğinde bulundu.
Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden kamu çalışanlarına aşure ikram ederek moral desteğinde bulundu.
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in talimatı ile aşure hazırlandı.
Yapılan aşure, koronavirüs ile mücadelede önemli çalışmalar yapan sağlık görevlilerine, Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanlarına, emniyet ve jandarma personeline ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:00 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi