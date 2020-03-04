Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika

Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı

6 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Tomarza Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Tomarza Belediyesi'nde imzalar atıldı, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Tomarza Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik Tomarza Belediyesinde görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, "Tomarza Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 2 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle birlikte üyelerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 12 oranın da zam yapılacaktır." dedi.


Başkan Çelik, Belediye Başkanı Davut Şahin'e Tomarza ve bağlı köylerine yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkürler ederek, "Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyelerimizi bizler sosyal ortağımız olarak kabul ediyoruz. Belediyelerimizin maddi durumunu en az işçi kardeşlerimizin menfaatleri kadar düşünmek zorundayız. Aldığımız farkları üyelerimiz aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar" dedi.


Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de imza törenin de imkanları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, "İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İlçemize hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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