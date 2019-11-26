Son Dakika Haberleri: Tomarza Belediyesi yol çalışmalarına ağırlık verdi
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Tomarza Belediyesi yol çalışmalarına ağırlık verdi

6 saat önce

Tomarza Belediyesi, kış gelmeden yol çalışmalarına hız verdi.

Tomarza Belediyesi yol çalışmalarına ağırlık verdi, System.String[]

Tomarza Belediyesi, kış gelmeden yol çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe merkezi ve bağlı 46 mahallede ağır kış koşulları hüküm sürmeden yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Şahin, "Belediyenin birim amirleri ve muhtarlarla sürekli görüşüyoruz. Kış gelmeden Tomarza'da yol yapım çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Bundan dolayı hem ilçede hem de diğer mahallelerde kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra çocuklar için oyun parkı, okullarda halı saha, köy konağı yapımı ve yeni başlayan toplulaştırmadan dolayı arazi yolları açma çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Davut Şahin, Tomarza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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