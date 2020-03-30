Tomarza Belediyesinden maske dağıtımı - Son Dakika

Tomarza Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, hayırseverlerin de desteğiyle maske dağıtımına devam ediyor.

Maske üreticisi iş insanı Muammer Tunalıoğlu, Tomarza Belediyesi ile iletişime geçerek, 4 bin maske bağışladı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tunalıoğlu'yla ilçede bulunan bütün kurumları tek tek ziyaret ederek, maske dağıttı.

Duyarlı davranışından dolayı Tunalıoğlu'na ve ekibine teşekkür eden Şahin, Tomarzalılardan mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını ve alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi.

Belediye ekipleri ise ilçe sakinlerine maske dağıtarak, "evde kal" çağrısını yineledi.