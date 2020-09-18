Tomarza Belediyesinden okullara spor sahası - Son Dakika

Tomarza Belediyesi, iki okulun bahçesine basketbol sahası yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, Tomarza Fen Lisesi ve Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bahçesine basketbol sahaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Davut Şahin, öğrencilerin 2020-2021 eğitim yılını en iyi şekilde değerlendirmesi için her tülü ihtiyacı gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Yakın zamanda Tomarza Fen Lisesi ve Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulunun basketbol sahalarını yaptıklarını aktaran Şahin, daha önce de birçok okula halı saha yaptıklarını ifade etti.