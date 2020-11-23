Tomarza Belediyesinin çevre düzenleme çalışması - Son Dakika

Tomarza Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Toklar çıkışı ve güney çevreyolunda çevre düzenleme işini tamamladı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Şahin, "İlçe merkezin Toklar çıkışı ve güney çevreyolu üzerinde bulunan refüjlerde 3000 fidanımızı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Tomarza için üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Değerli Tomarzalı hemşerilerimizin de bu fidanlara sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.