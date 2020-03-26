Tomarza Belediyesinin desteği ile gönüllü kadınlar maske üretmeye başladı - Son Dakika

Tomarza ilçesinde koronavirüs salgını sonrası artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Tomarza Belediyesinin desteği ile Tomarzalı kadınlar gönüllü olarak maske üretimi yapmaya başladı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yaptığı açıklamada bir grup gönüllü kadını Kayseri'de bulunan dikimevine göndererek maske yapımı konusunda eğitim aldırdıklarını söyledi.

Şahin, "Gönüllü bayan kardeşlerimiz evlerinde malzemesini belediyemiz tarafından karşılanarak bugün itibari ile maske üretimine başladı. Günde yaklaşık 200-300 maske üretecekler. İnşallah ilerleyen günlerde bu sayının artmasını bekliyoruz. Hedefimiz, ilçe halkının tamamına yetecek kadar maske üretip tek tek vatandaşlarımıza dağıtmak. Bizler tedbir amaçlı maske üretimi yapıyoruz. Bu vesile ile gönüllü çalışarak ailesinden feragat ederek maske üreten bayan kardeşlerimin her birine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi.