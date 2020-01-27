Tomarza Belediyespor, lideri devirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Tomarza Belediyespor, lideri devirdi - Son Dakika Spor

Tomarza Belediyespor, lideri devirdi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı lig lideri Kayserigücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.

Tomarza Belediyespor, lideri devirdi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı lig lideri Kayserigücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı bir konuma geldi.


Birinci Amatör Küme B grubu'nda 18. Haftaya 31 puan ile 4. Sırada giren Tomarza Belediyespor kendi evinde, lider Kayserigücü'nü konuk etti. İlçe Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibini Mehmet Helvacı'nın attığı iki gol ile deviren Mavi-Beyazlı takım böylece lider ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.


İki takımın süper Amatör Küme'ye yükseleceği bu grupta 4 takım kıyasıya mücadele ediyor. Tomarza Belediyespor Antrenörü Ahmet Mühnek, son haftaya kadar şampiyonluk kovalayacaklarını ifade ederken, Kayserigücü maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti. - KAYSERİ

Mehmet Helvacı, Kayseri, Tomarza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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