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Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı

19.06.2021 15:10
Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

Tomarza Belediye Spor Olağan Genel Kongresi yapılarak yeni yönetim kurulu oluşturularak eski yönetime teşekkür plaketi verildi.

Tomarza Belediye Spor Olağan Genel Kongresi yapılarak yeni yönetim kurulu oluşturularak eski yönetime teşekkür plaketi verildi.

Tomarza Belediye Spor Olağan Kongresi Tomarza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Kongre; Divan kuruluna Ahmet Özcan, Ali Özcan ve Mehmet Demirezen seçilmesi ile birlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra seçimlere geçildi. Tek liste halinde seçime girildi. Olağan kongreye katılan tüm üyelerin oylarını alan yeni listedeki heyet Tomarza Belediye Spor'un yeni yöneyim olarak belirlendi. Tomarza Belediye Spor'un Yönetim Kurulu Üyeleri; Davut Şahin, Yüksel Üstün, Mehmet Oktay Yılmaz, Ahmet Özcan ve Mustafa Kolsuzoğlu olarak belirlendi.

Tomarza Belediye Spor'un Denetim Kurulu Üyeleri; Mürsel Kırtaş, Ramzan Çağlar ve İsmail Benli olarak belirlendi.

Programın sonunda ise Tomarza Belediye Başkanı ve aynı zamanda Tomarza Belediye Spor'un yeni yönetim Kurulu Başkanı Davut Şahin, bu güne kadar Tomarza Belediye Spor'a emek veren eski Tomarza Belediye Spor yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ederek plaket takdim etti. - KAYSERİ

Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı
Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı
Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı
Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı
Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı

Ahmet Özcan, Ali Özcan, Tomarza, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tomarza Belediyespor Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika Spor


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